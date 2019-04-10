«Чтоб мужика не увела»: Волочкова наняла PR-менеджера «в возрасте» из-за страха потерять любимого – сеть

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Балерина настолько сильно боится расстаться со своим возлюбленным, что наняла на работу немолодых подчиненных.

Судя по последнему посту Анастасии Волочковой в сети Instagram, даже у нее есть PR-менеджер. Пока не понятно, чем женщина занимается, ведь Анастасия сама пиарится за счет необдуманных поступков и нелепой одежды. В сети сразу стали обсуждать подчиненную балерины. Подписчики ожидали, что перед ними предстанет презентабельная молодая девушка, но на деле оказалась женщина «в возрасте». Фанаты считают, что Волочковой пришлось нанять пиар-директора «за 50» из-за страха потерять любимого.

Звезда постоянно хвастается своим возлюбленным, хотя его существование никак не доказано. По словам Волочковой, она безумно сильно его любит и испытывает подобные чувства впервые. Видимо, из-за такой сумасшедшей любви у Анастасии развилась боязнь лишиться своего ухажера. «Чтоб мужика не увела», – нелестно отозвались фолловеры о пиарщице, намекая на то, что немолодая особа точно не привлечет внимание таинственного парня Анастасии. Другие же пользователи, обсуждая балерину и ее подчиненную в фан-аккаунтах Instagram, назвали директора Анастасии приятной женщиной, которая хорошо выглядит.



