«Новая жертва Шрека»: Распухшую Анну Седокову сравнили с «толстой» Фионой из мультика

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Похоже, выбрав не того «принца», одинокая певица, подобно зеленой героине, променяла красоту на любовь.

Известная украинская поп-исполнительница Анна Седокова может похвастаться яркой внешностью, славой, успешной карьерой и очаровательными детками, однако на «личном фронте» фортуна ей не сопутствует. Дважды разведенная певица пользуется популярностью у мужчин, однако отношения ее длятся не долго. А недавно артистка спровоцировала слухи о новом романе. Несмотря на то, что певица должна цвести и распылять счастье, поклонники отметили, что новый роман пошел ей не на пользу: распухшую Анну Седокову сравнили с «толстой» Фиона из популярного мультика.

Неизвестно, то ли увлечение пластикой, то ли пристрастие к вкусным и калорийным блюдам, а возможно и влияние нового возлюбленного отрицательно сказались на внешности многодетной матери, однако по мнению поклонников, она выглядит все хуже и хуже - «сказочный принц» оказался без царской короны. Возможно, она просто слишком расслабилась, встретив новую любовь, и совершенно перестала следить за своей внешностью.

Поклонники с иронией отмечают, что Анна - новая жертва Шрека. В популярном мультфильме красавица-принцесса Фиона также пожертвовала своей красотой ради любви, и смирилась с внешностью зеленой толстушки и жизнью в «халупе». Фанаты пишут, что им остается лишь надеяться, что Седокова вовремя одумается, и не запустит себя до таких ужасов.