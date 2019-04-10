«Король ночи»: Нагиев в образе «белого ходока» намекнул на съемки в «Игре Престолов»

Вчера, 23:13

Огромный спойлер знаменитого сериала показал актер из «Физрука» на своей странице в соцсети, уверены его поклонники.

Дмитрий Нагиев давно является признанной звездой на территории всего бывшего СНГ, на его счету и работа ведущим в передаче «Окна», и сериал «Осторожно, модерн!», и главная роль в «Физруке». Но несмотря на многочисленные роли в сериалах и кино, артист участвовал преимущественно в российских проектах, в зарубежные его то ли никто не звал, то ли он сам отказывался от такой работы. Однако, в чем уверены его многочисленные фанаты, Нагиев все же смог выйти на международный уровень, ведь в новом посте в образе «белого ходока» намекнул на съемки в знаменитой теле-саге «Игре Престолов».

«Король ночи», - именно так теперь называет российского актера огромное количество поклонников, а часть из них уверена, что Нагиев фактически проспойлерил их любимый сериал, то есть раскрыл главную интригу. Впрочем, не все поклонники думают, что артист снимался в сериале, ведь если бы это было так, то об этом точно знали бы все задолго до премьеры первых серий. Скорее всего, Нагиев всего лишь является поклонников «Игры престолов», а собственным стилизованным под «белого ходока» фото как бы демонстрирует свою любовь к сериалу.