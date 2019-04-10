«Пьют, как черти!»: Ани Лорак, Лазарева и Киркорова поклонники заподозрили в алкоголизме

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Поклонники шокированы тем, сколько бокалов и рюмок было столе знаменитой троицы на вручении премии «Жара».

На днях состоялось вручение музыкальной премии «Жара», а на торжественную церемонию был пригашен весь бомонд российского шоу-бизнеса. У входа в зал Сергея Лазарева поджидало большое количество его фанатов, которые привлекали к себе внимание. Вскоре рядом с певцом появилась его давняя подруга, которую некоторые поклонники считают еще и любовницей, Ани Лорак. В конце концов, Лазарев опубликовал видео, где сидел за одним столиком не только Лорак, но и с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. В ролике певца и на общих фото их дружеская и теплая компания выглядела благородно, вот только спустя несколько дней после церемонии фанаты получили возможность увидеть звезд с несколько другой стороны.

Дело в том, что в Сети всплыли фото, сделанные папарацци непосредственно ближе к концу церемонии, когда Лорак пригласили на сцену для получения статуэтки.

Поклонники обратили внимание, что на столе Ани Лорак, Лазарева и Киркорова слишком много бокалов и рюмок, из-за чего пользователи Сети заподозрили троицу в алкоголизме. «Пьют, как черти!» - написал один из фанатов. Но, естественно, как это часто бывает, пользователи соцсети скорее всего поспешили с выводами, ведь что именно пили звезды из тех бокалов и рюмок определить заочно невозможно. Не исключено, там действительно были спиртные напитки, а, может быть, певцы ограничились вполне безобидными, вроде сока или минеральной воды.