«Хайпанёт на старости лет!»: Певец Натан может спеть дуэтом с Валерием Леонтьевым – сеть

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Натан заявил, что готовит дуэт с неким мастодонтом эстрады, у которого не всё в порядке со здоровьем.

Подозрения поклонников падают на Валерия Леонтьева. В этом случае, Натану придется закупиться кожаными лосинами и топом в сетку, ведь мэтру надо соответствовать, говорят пользователи Сети. И тогда певец может спеть дуэтом с Валерием Леонтьевым, считают фанаты.

«Хайпанёт на старости лет!», - высказались поклонники, которые считают, что дуэт Натан готовит именно с Валерием.

Напомним, недавно 70-летний Валерий Леонтьев в своем микроблоге сообщил, что в связи с болезней ему придется поменять расписание своего большого гастрольного тура по России. 6 апреля певец должен был дать концерт в Твери, но из-за неожиданной болезни, пришлось перенести выступление на 15-е число. Также Валерий Леонтьев подчеркнул, что он решил сообщить о переносе концертов сам, чтобы избежать преждевременных вывод журналистов. Поклонники пожелали артисту здоровья и скорейшего выздоровления.