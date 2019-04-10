Пропихнула в шоу-бизнес: Барановская пытается «слепить» из дочери звезду

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Куда ни глянь, одни дети звезд и известных деятелей. А ребятам из простых семей дорога в большой мир закрыта?

Пользователи сети Интернет часто поднимают вопрос, почему на светских или масштабных мероприятиях выступают только дети звезд шоу-бизнеса или богатых бизнесменов. Действительно, это волнует многих мам, которые понимают, что их дети не имеют таких привилегий, как звездные отпрыски. Подобный скандал разгорелся после модельного показа Галины Юдашникой, на котором в качестве моделей выступали дети Киркорова, Галкина, дочь певицы Жасмин и много других, но ни одного «просто» малыша.

Не отстает от своих коллег и Юлия Барановская. Несмотря на то, что ее дочери всего лишь 11 лет, она уже потихоньку пропихивает ее в шоу-бизнес. На этот раз девочка выступила в составе танцевального коллектива на фестивале Жараkids. Попасть туда, явно, могли не многие.

Судя по всему, Барановская пытается «слепить» из дочери звезду и в слишком раннем возрасте начала заниматься ее карьерой. С одной стороны, это очень выгодно для самой девочки. Будучи подростком или взрослым человеком, ей не составит труда выбиться в люди. С другой стороны, никто из поклонников не знает, хочет ли ребенок заниматься чем-то подобным.



