Обменяла близняшек на молодость: Пугачева заточением пытается спасти детей от расплаты за продажу души – медиум

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Сделки с дьяволом всегда опасны, особенно когда источником силы ради лучшего результата делают очень близких людей, предупредил эксперт.

О наличии у Аллы Пугачевой магических способностей говорят многие ее друзья и знакомые. В свое время силы певицы поразили даже экстрасенса Юрия Лонго. Эксперты утверждают, что «белая ведьма», как ее прозвали поклонники, успехом и достатком обязана сильной покровительнице, которая могла пробудить в ней тайный дар, перешедший по материнской линии. Певица, по мнению хейтеров, никогда не отличалась выдающимися музыкальными способностями и особой красотой, а потому считается, что она завоевала эстраду при помощи «сил зла».

Друзья с содроганием вспоминают признание Примадонны о том, что она якобы продала душу дьяволу за вечную молодость. Сейчас, сказанные на хмельную голову слова, уже не кажутся шуткой. Самым страшным периодом для Пугачевой было время ожидания 64-летия, ведь этот возраст в ее семье считался проклятым: «смерть» унесла жизни многих ближайших родственников певицы. Однако Алла Борисовна, к счастью поклонников, живет и цветет, и вскоре готовится с размахом отметить 70-летие.

Медиум предположил, что причиной дарованной «ведьме» долгой жизни стал союз с темной стороной. Интересно, что дети Пугачевой были зачаты при помощи суррогатного материнства, когда ей было 63 года. А появились они на свет, когда Пугачевой исполнилось 64. С тех пор она стал выглядеть лучше и здоровее. Медиум не исключает, что именно близняшки стали залогом жизни и молодости Аллы Борисовны. Судя по словам близких певицы, она отличается эгоистичностью и властностью, страшна в гневе и на все идет ради желаемого.

Медиум предполагает, что артистка обменяла близняшек на молодость, когда те были в утробе суррогатной матери однако их появление на свет полностью изменило ее. Алла Борисовна всем сердцем полюбила малышей, что видно по ее общению с Лизой и Гарри. Вероятно, боясь за их жизнь и осознавая, что малыши будут расплачиваться за ее сделку с дьяволом она заточением пытается спасти их от расплаты за продажу ее души.

Возможно поэтому двойняшки практически все время заточены в огромном замке, который Пугачева, еще имея достаточно силы, могла сделать мощным местом силы и защиты. Теперь же она, вероятно, не способна полноценно защищать детей - источник своей жизни, здоровья и молодости, и потому, считают фанаты и медиумы, не пустит их на собственный юбилейный концерт.