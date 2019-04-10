«Весна пора любви!»: Фанаты призвали Бузову вернуться к Олегу Майами

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По мнению поклонников, Олег Майями самая достойная кандидатура на роль жениха звезды «Дома-2».

Под опубликованным весенним снимком Ольги Бузовой, её преданные фанаты призвали артистку вернуться к Олегу Майами и попробовать снова закрутить с ним роман. Слухи о том, что Майами может быть любовником Ольги, распространяются с января-месяца, именно тогда певец посвятил знаменитой девушке свою песню по названием «Мое солнце».

«Весна пора любви! И прогулок под звездным небом с Олегом Майами», - написали фолловеры Бузовой, которые хотят видеть пару вместе.

Фанаты вспомнили, что Ольга сразу оценила песню Майами, посвященную ей. Телеведущая снимала сториз в Instagram, напевала слова песни, светилась от счастья и написала: «Я сегодня солнце». Следом 28-летний певец заявил в своем микроблоге: «Мне кажется, я по-настоящему влюбился». Поэтому фанаты не исключают, что между Ольгой и Олегом могут снова вспыхнуть совсем не дружеские чувства.