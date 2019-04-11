«Лицо воспалилось?»: Бузова могла изуродовать лицо уколами некачественного ботокса - сеть

Сегодня, 10:00

По мнению фанатов, сейчас область лица звезды напоминает «надутый шарик с морщинами».

Поющая ведущая из «Дома-2» Ольга Бузова несколько лет назад резко изменила внешность, и тогда именно это помогло звезде пережить болезненный развод с мужем Дмитрием Тарасовым. Поклонники считают, что дело не только в том, что звезда перекрасилась с блондинки в брюнетку, ведь вместе с новым цветом волос у Бузовой вдруг появились пухлые губы, исчезли морщины и «выросли» выраженные скулы. Но даже если знаменитость и прибегала к «уколам красоты», работа ее косметолога была такой филигранной, что скулы с губами выглядели вполне натурально. Но если раньше пользователи соцсети сомневались в том, что артистка делала пластику, то теперь убеждены в этом, о чем не стесняются писать под всеми фото певицы на ее страничке в соцсети.

Из-за эффекта «надутости» у части аудитории звезды складывается впечатление, что это отёк или воспаление.

«Это от ботокса у тебя лицо так воспалилось?» - спросил один из комментаторов, который и допустил, что Бузова могла изуродовать внешность уколами некачественного ботокса. «Если ты колешься этой гадостью, то хоть качественную выбирай или к косметологу нормальному ходи, это же ужас», - заключает поклонник.