«Замаливает грешки»: страдающий от одиночества Басков «ударился» в религию и благотворительность — фанаты

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Золотой голос России после череды неудач откроет детский центр и займётся опекой сирот.

Уже долгие годы фанаты обеспокоены личной жизнью Николая Баскова. Несмотря на многочисленную очередь титулованных красавиц на сердце артиста, Басков продолжает ходить в «холостяках». Более того, сегодня фанаты и вовсе решили, что якобы страдающий от одиночества Басков «ударился» в религию и благотворительность. В соцсети Николай опубликовал пост, где рассказал о запуске социальной программы «Звёзды для детей».

Как оказалось, в рамках акции артисты проведут благотворительный концерт, средства от которого пойдут на строительство нового детского центра в Сергиевом Посаде. Примечательно, что мероприятие пройдёт в Храме Христа Спасителя. Более того, Натуральный Блондин России вместе с друзьями запускает специальную программу наставничества для детей из детских домов. Фанаты вмиг предположили, что таким поступком Басков «замаливает грешки». После долгих лет холостяцкой жизни и череды интрижек Николая едва можно назвать примерным семьянином. К тому же, после расставания с бывшей невестой Викторией Лопырёвой Николай, по слухам, мог даже впасть в депрессию. Подписчики предполагают, за таким отчаянным решением Баскова податься в «целомудрие» скрывается надежда на создание семьи.