Будет голым и босым: Королёва может попрощаться с «гулякой» Тарзаном, не выдержав измен – сеть

Сегодня, 18:04

Фанаты считают, что «изменщик-стриптизер» сильно рискует потерять свою женушку.

Последнее время в сети активно распространяются слухи о многочисленных похождения Тарзана налево. По мнению некоторых пользователей сети, Сергей Глушко не стыдится выкладывать фотографии с горячими красотками, в то время как Наталья спокойно терпит наглость мужа. Поклонники уверены, что при таком поведении танцор вскоре останется голым и босым, ведь, разорвав брак, Королева заберет все имущество и обдерет его до нитки.

Не исключено, что Королева может попрощаться с «гулякой» Тарзаном, не выдержав измен. Терпение рано ил поздно закончится, и тогда Глушко придется не сладко. При этом Наташе уже подробно расписали ее будущее: она может вернуться к бывшему Игорю Николаеву и возобновить с ним отношения. Как ни странно, но все складывается достаточно удачно. Фолловеры ранее писали, что в паре Николаева и Юлии Проскуряковой происходит что-то неладное, и семья находится на грани развода. Это значительно упрощает ситуацию, и Королевой ничего не помешает начать жизнь с чистого листа.



