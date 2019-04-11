«На маме уже руку набил»: Орбакайте стала копией Пугачевой из-за одного хирурга на двоих —сеть

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Фанаты уличили невероятное сходство Примадонны со старшей дочерью, причина может скрываться в «уколах красоты».

Как известно, Кристину Орбакайте с детства сравнивали с легендарной мамой: начиная от внешности до вокальных данных. Однако, с годами Орбакайте всё больше стала похожа на Аллу Пугачёву. Так, на днях Кристину опубликовала в соцсеть снимок, где буквально стала копией Пугачевой: светлые волнистые волосы, форма носа и губ, овал лица и даже макияж.

К тому же, на фото Кристина позирует в чёрном наряде свободного кроя — стиль одежды, пристрастием к кторому так славится Примадонна. Стоит отметить, фанаты вмиг уличили такое сходство. Якобы, мать и дочь так похожи из-за одного хирурга, которого те могут делить на двоих. «На маме уже руку набил», — пишут в комментариях подписчики.

Ни для кого не секрет, с годами 70-летняя Примадонна неоднократно прибегала к услугам хирургов: омолаживающие уколы, коррекция формы губ и изменение овала лица. Подписчики уверены, что за время «работы» над внешностью Пугачёвой семейный доктор уже освоил особые «навыки», подходящие этой семье. И теперь, когда пришёл час омолаживанию 47-летней Орбакайте, врач попросту «демонстрирует» отточенное мастерство, считают фанаты в сети.