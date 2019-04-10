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Молодая девушка была крайне недовольна, что её проблему со здоровьем стали обсуждать СМИ.

Минувшей ночью Анну Шульгину экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. Ее отчим продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что Анне стало резко плохо, но причин не назвал, лишь уточнил, что это «деликатная ситуация», и «самое страшное уже позади».

Затем уже сама 25-летняя дочь Валерии прокомментировала своё состояние после срочной операции. В личном микроблоге она сообщила, что с ней уже все в порядке.

«Все хорошо, с кем не бывает. Спасибо за теплые слова вам. Не терпится вернуться домой и продолжить работу над новыми релизами», — написала Анна.

Однако девушка осталась крайне недовольна тем, что написали об этой ситуации некоторые журналисты в средства массовой информации. А именно, она отметила, что корреспонденты неправильно написали ее имя и названия песен. Анна призналась, что ей было неприятно все это читать.