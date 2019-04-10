Ревность накрыла: Барановская компенсирует «амурную боль» общением с «копией» Аршавина - фанаты

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Ночные посиделки в ресторане могут напоминать Юлии о проведенных моментах с вновь потерянным любимым мужчиной.

Как ни старалась Юлия Барановская найти достойного мужчину после расставания с Андреем Аршавиным – у нее ничего не получилось. Причиной тому может быть не ушедшая любовь к отцу троих детей. Подписчики предположили, что именно из-за надежды воссоединиться с футболистом Барановская не поддалась чувству обиды и горя, и как мудрая женщина не стала настраивать детей против их отца.

После расставания с Алисой Казьминой футболист вновь заинтересовался троими малышами от Юлии, и фанаты понадеялись, что им движут также романтические чувства к их матери. На фоне «возвращения» Аршавина Барановская кардинально изменилась в лучшую сторону, и поклонники сочли, что она «молодится» и хорошеет желая вернуть экс-супруга. Однако это не помогло: Андрей Аршавин нашел себе новую пассию, и судя по всему не намерен воссоединяться с Юлией.

Похоже, ведущая тяжело восприняла известие о новой интрижке экс-партнера. Вчера поздним вечером она отправилась ужинать в ресторан со своим старшим сыном, 13-летним Артемом. Поклонников поразило сходство повзрослевшего мальчика и отца.

В комментариях под совместной семейной фотографией поклонники отметили, что статный и высокий мальчик стал «копией» Аршавина. Многих удивило, что примерная мама Юлия решила взять с собой во взрослый ресторан совсем юного сына. Они предположили, что общением с ребенком, который напоминает ей потерянного возлюбленного, Барановская компенсирует «амурную боль».

Не исключено, что увидев фото любимого с новой пассией ревность накрыла ее, и Юлия в очередной раз тяжело переживает рухнувшие надежды быть с желаемым мужчиной.