«Помоги лучше внуку»: фанаты упрекнули стареющую Пугачеву в «нищенстве» Никиты Преснякова

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Примадонне посоветовали налаживать отношения с внуками, а не терять время в погоне за хайпом.

Жизнь певицы Аллы Пугачевой, особенно личная, всегда была одной из самых излюбленных тем для обсуждения в СМИ и на различных форумах и в фан-аккаунтах. Недавно в одном из таких фан-сообществ в Instagram Примадонну упрекнули в том, что она совсем забыла о своем внуке Никите Преснякове, который после женитьбы пытается сам пробиться в люди и, по мнению пользователей, живет в «нищенстве». «Стареющей» Пугачевой посоветовали «помочь лучше внуку» и налаживать отношения с ним и с другими сыновьями своей единственной дочери Кристины Орбакайте, а не «хайповать с моложавым Галкиным».

К слову, когда то Алла Борисовна в интервью рассказывала, что она помогает любимому внуку Никите как может, и даже отдает ему свою небольшую пенсию. Однако позже звездная бабушка «переобулась» и заявила, что ей самой не хватает денег, и она не имеет возможности поддерживать Преснякова. В Сети тут же обвинили Пугачеву в безучастности к судьбе внука и отметили, что она может помочь ему не деньгами, а своими связями, и познакомить старшего сына Кристина Орбакайте с нужными людьми, которые и помогут Преснякову занять достойное место в отечественном шоу-бизнесе.