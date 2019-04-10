«Пир во время чумы»: Пугачеву и Николаева фанаты осудили за бессмысленный юбилейный концерт

Сегодня, 16:15

Поклонники уверены, что концерт Аллы Борисовны не нужен.

Сегодня музыкант и поэт Игорь Николаев на своей странице в соцсети запустил обратный отсчет до юбилейного концерта Аллы Борисовны Пугачевой, который должен состояться уже 15 апреля. Большинство подписчиков артиста присоединились к нему и теперь тоже будут с предвкушением отсчитывать дни до выхода на сцену легендарной певицы нашего времени. Однако некоторые фанаты осудили Пугачеву и Николаева бессмысленный юбилейный концерт.

«Зачем вообще этот концерт. Это же пир во время чумы называется. Так стыдно. Игорь, Вы серьёзно считаете, что это нужно, это важно? Пугачёва - это моя молодость, да и зрелые годы тоже. Мы её обожали, это, можно даже сказать, было наше всё. Я не сомневаюсь, что она неглупая женщина, но зачем, кому это нужно? Ей? Считаю это недостойным событием, неуместным», - написал один из комментаторов.

Поклонник не уточнил, что именно он имеет в виду под «чумой», но, возможно, речь идет о напряженной ситуации в стране и низкие заработные платы у большей части россиян. Билеты на концерт Пугачевой в официальных отделениях стоили по 100 тыс. рублей, обычные поклонники Примадонны не смогли бы себе их позволить, разве что им пришлось бы брать на него кредит. Более того, с продажей билетов на концерт примадонны связаны многочисленные фальсификации, махинации, ведь спекулянты скупили все билеты, и теперь продают их по полмиллиона рублей каждый, и это как минимум. В любом случае, до того, как стало известно о концерте Пугачевой, она сама рассказывала, что больше не хочет выходить на сцену, что хочет отдохнуть, так что в чем-то комментатор может быть прав – вряд ли сам концерт сильно нужен Алле Борисовне. Но с другой стороны, во многих своих интервью она признавалась, что зависима от внимания публики, и, возможно, юбилейный концерт действительно ей необходим.