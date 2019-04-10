«Вот уж ржака!»: Лена Миро считает, что концерт Примадонны пройдет под фонограмму – сеть

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Скандальная журналистка считает, что Алла Пугачёва уже не в состоянии спеть вживую.

Недавно популярная российская интернет-журналистка Лена Миро опубликовала в личном микроблоге в мессенджере Telegram очередное своё мнение. На этот раз блогер решила обсудить предстоящий юбилейный концерт в честь 70-летия Аллы Пугачёвой. Лена Миро считает, что концерт Примадонны пройдет под фонограмму, а потому за него нет смысла платить большие деньги.

«Говорят, что у Пугачёвой нет сил петь вживую на своём юбилейном концерте, билеты на который продают за сотни тысяч, а спонсором выступает Ростех. Аллочка, нашефсё, будет петь под фанеру - вот уж ржака так ржака», - написала журналистка в сети Telegram. Ни для кого не секрет, что стоимость билетов на концерт удивила даже знаменитых и богатых людей. К примеру, возмущенная Ксения Бородина заявила, что не понимает, что будет идти на концерт, если билеты в десятом ряду стоят 150 тысяч рублей. Напомним, что шоу Примадонны состоится 17 апреля в Кремле.