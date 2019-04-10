«Их брак был обречен»: отчаявшаяся Саша Черно подает на развод

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Спустя четыре месяца после свадьбы звезда «Дома-2» не выдержала постоянных драк и скандалов.

Развитие отношений участников популярного, хоть и скандального реалити шоу «Дом-2» Иосифа Оганесяна и Александры Черно с самого начала напоминали крутые американские горки. Молодые люди то ссорились, то мирились, то сходились, то расходились, и в конце концов, преодолев все разногласия, 22 декабря прошлого года Оганесян и Черно стали мужем и женой.

Как оказалось, после получения штампов в паспорте проблемы не исчезли, а только обострились, и впервые слово «развод» в молодой семье Оганесян зазвучало уже через месяц после свадьбы. И если тогда супругам удалось понять друг друга, примириться и даже заняться планированием беременности Александры, то в этот раз, похоже, череда очередных непониманий, драк и скандалов все-таки закончится разводом. Отчаявшаяся достучаться до своего витающего в облаках мужа, мечтающего стать популярным актером, а не опорой семьи и отцом, Саша Черно после угроз на словах подать на развод перешла к делу.

Менее часа назад в Instagram Александры пока еще Оганесян появилось фото ЗАГСа, где они с Иосифом узаконили свой союз менее четырех месяцев назад. Если девушка и впрямь подаст заявление, и паре не удастся в очередной раз решить свои проблемы и вернуть в отношения мир, то через месяц семье Оганесян придет конец. Фанаты не были удивлены тем фактом, что, судя по снимку, Черно подает на развод с Оганесяном.

В Сети изначально не верили ни в эти отношения, ни в этот брак. Иосифа Оганесяна обвиняли в том, что он встречается с Черно по сценарию и за «халявную колбасу», а когда влюбленные заговорили о свадьбе, многие сразу же пророчески заявили, что их брак обречен.