«Пинка дал под зад»: Фанаты подозревают, что муж Шурыгиной выгнал ее жить к родителям

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Диана начала публиковать Stories с папой и мамой, а супруг будто исчез из ее жизни, заметили фанаты.

Недавно экс-звезда шоу Андрея Малахова Диана Шурыгина объявила, что уже полтора года она является законной женой своего любимого человека. Тем не менее, поклонники заметили, что в последнее время супруг девушки совсем не выкладывает с ней общих фото, будто стесняется жены, в то же время и сама Диана начала публиковать Stories с папой и мамой. Сложив эти факты, в Сети пришли к выводу, что в семье Шурыгиной что-то точно пошло не так. В частности, пользователи соцсетей подозревают, что муж Дианы выгнал ее жить к родителям.

Сама Шурыгина привыкла игнорировать любые сплетни в отношении себя, и, возможно, потому на комментарий: «Муж ей пинка под зад дал, потому и нет фото», она никак не ответила. Впрочем, в последнее время публика стремительно теряет интерес к Шурыгиной, от ее аккаунта в соцсети массово отписываются, под фото собирается все меньше «лайков». Появился слух, что Диана напрашивается на передачу к Малахову, так как ей жизненно необходим пиар, но знаменитый ведущий сейчас занят раскруткой совсем других историй, и Шурыгина ему не нужна. Впрочем, нельзя исключать и того, что Диана может создать вокруг себя скандал искусственно, например, из-за развода с мужем, чтобы на телевидении ею наконец-то опять заинтересовались.