«Это тайна двух людей»: Тилль Линдеманн рассказал об отношениях с Лободой

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В своем интервью Тилль намекнул, что Светлана его главная пристань, но из-за работы он не может часто видется со белокурой красоткой.

Светлана Лобода - украинская певица, ведущая, автор песен, а также заслуженная артистка Украины. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» покорила сердца миллионов фанатов, благодаря своему певческому таланту, хитовым композициям и чувству стиля. Светлана Лобода родила вторую дочку в мае прошлого года и назвала ее Тильдой в честь предполагаемого отца. Не смотря на то, что имя отца ребенка, она тщательно скрывает, поклонники уже давно догадались - это солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Музыкант прилетал к Лободе в Москву, когда она лежала в больнице, забирал ее с роддома с маленькой Тилей. Кроме того, их часто видят вместе в публичных местах, будь то кино или же ресторан.

Фанаты комментируют: «Да признайтесь вы уже, наконец, в романе!». Но Светлана Лобода продолжает загадочно говорить о Тилле, не опровергая, но и не подтверждая их связь. Подписчики уже примерили дочке Светланы фамилию и отчество певца: «Тильда Тилльевна Линдеманн, очень необычно!».

В своем недавнем интервью она объяснила, что ей нельзя говорить, кто отец Тильды, так как это нарушение контракта. Что за контракт и о чем он? Фанатам остается только гадать.

Не дождавшись прямого ответа от российской певицы, журналисты обратились к Линдеманну. В интервью рок-музыкант почти раскололся: во время вопроса об отцовстве Линдеманн заметно занервничал, вспотел, глаза забегали, а потом он поспешил сформулировать уклончивый ответ.

«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентельмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», - отрезал Тилль.

Сложилось впечатление, что если он выдаст их секрет, то он больше никогда не увидит ни Свету, ни Тилю. Фронтмен явно чего-то испугался, заметили фанаты Лободы.

Напоследок он добавил, что они со Светланой Лободой очень близки, и именно из-за нее он с нетерпением ждет поездок в Россию. Вот так сам того неведая Тилль рассказал о своих отношениях с Лободой.