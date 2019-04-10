«Ваганыч, это ты?»: Любовница Петросяна кардинально изменила стиль 73-летнего артиста - Сеть

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Приняв участие в «Модном приговоре», Татьяна Брухунова поменялась сама и «приодела» своего возлюбленного.

В прошлом году как гром среди ясного неба грянула новость, что юморист и автор программы «Смехопанорама» уже много лет не живет со своей женой Еленой Степаненко, и состоит в романтических отношениях с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. После огласки семейной тайны Петросян и Степаненко оформили развод, и теперь юморист не стесняясь выходит в свет со своей возлюбленной.

Единожды придя на программу «Модный приговор» и заняв кресло защитника, Брухунова до неузнаваемости преобразилась сама, а также кардинально изменила стиль 73-летнего Петросяна. Доказательством того, что артист теперь стильный денди, служат его недавние фотографии в Instagram. На последней из них Петросян предстал в стильном костюме и со вкусом подобранными под него рубашкой и галстуком.

Подписчики юмориста положительно оценили его внешний вид почти двумя тысячами «лайков», а кто-то в Сети его даже не признал, спросив, «Ваганыч, это ты?». К слову, если так пойдет и дальше, то Евгений Петросян в свои 73-года может стать одним из самых стильно одетых артистов отечественного шоу-бизнеса.