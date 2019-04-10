Тимати больше не спонсирует: Алену Шишкову припозорил спонсор турфирмы Мальдив за большие аппетиты

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Инсайдеры в Instagram-группе рассказали, что Алена больше не живет на дотации экс-супруга, а довольствуется тем, что ее лицо было разрекламировано, будучи еще в браке с певцом из Black Star.

Из группы в Instagram «GAVRILOVNAK» стало известно, что Тимати больше не спонсирует экс-супругу и теперь Алена Шишкова хотела слетать на Мальдивы за откровенную рекламу, но спонсоры ей отказали. Туристическая компания «Мальдивы» разместила у себя на странице пост в котором с ног до головы опозорила звезду Instagram и модель Алену Шишкову: «Сегодня я бы хотела попросить всех тех горе пиарщиков, агентов недозвезд, просто блогеров, которые сначала просят скидку и летят на халяву, а потом умудряются блокировать меня и даже не сказать спасибо, отдохнув за мои же деньги. Идите милые в дальнее пешее путешествие…», - начала свой рассказ спонсор турфирмы. Как оказалось, Алена Шишкова и ее два агента решили слетать за счет турфирмы бизнес-классом на 10 дней, а также бесплатно пожить в 5 звёздочном отеле на берегу моря. За это они пообещали сделать несколько постов в соцсети Алены Шишковой с рекламой или же дать интервью об отзывах в одном из глянцев.

Но, как оказалось, лицо Алены Шишковой перестало быть звездным после развода с Тимати и ей попросту отказали. Все дело в том, что те услуги, которые она запросила обошлись бы спонсоры от 20 до 40 тыс. долларов. Спонсор посчитал, что такая знаменитая личность как бывшая жена Тимати – не стоит таких денег. После отказа, Алены или ее агенты заблокировали пользователя. Спонсор терпеть не стал и припозорил Шишкову за большие аппетиты.

Инсайдеры не смогли обойти новость стороной и прокомментировали сложившуюся ситуацию. По их мнению, много лет подряд после развода Тимура и Алены – певец спонсировал ее любые капризы и упреки. Но, с приходом в семью Анастасии Решетовой «подачки» быстро прекратились, что вполне справедливо. Вот только сейчас вице-мисс России приходится унижаться перед рекламщиками, чтобы попросту отдохнуть на Мальдивах. Если анализировать переписку, то запросы у звезды весьма немаленькие, а капризы звезды еще больше.