Провал на Евровидении: Лазарев не выиграет конкурс из-за прически «ботаника-неудачника» – соцсети

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Певец зачем-то променял образ мачо на прическу с прямой челкой, что не понравилось его фанатам.

Российский певец Сергей Лазарев всегда был образцом того, как должен выглядеть мужчина, который тщательно следит за своей внешностью. Он всегда был одет, как и иголочки, всё от прически до обуви в нем сводило с ума миллионы его поклонниц , и уже только из-за этого ему пророчили победу на «Евровидении» в Израиле в этом году. Все бы хорошо, вот только артист внезапно решил поэкспериментировать с собственным образом, но новый внешний вид сулит ему провал на предстоящем песенном конкурсе, уверены его поклонники.

«Мама сказала, что модно?» - насмешливо спрашивают пользователи соцсети о его новой прямой челке. Многие комментаторы уверены, что теперь артист, возможно, и не выиграет конкурс, а все из-за прически «ботаника-неудачника». С другой стороны, не исключено, что поклонники заблуждаются, ведь номер Лазарева еще никто не видел, и может быть такая прическа там вполне уместна.