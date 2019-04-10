«Выпила тебя до дня!»: Волочкова начала публично флиртовать с Малаховым – Сеть

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Встреча с балериной вдохновила поэта-песенника из Украины на написание нового хита.

Личная жизнь бывшей примы-балерины Большого театра Анастасии Волочковой в последнее время привлекает все больше и больше внимания, а сама танцовщица регулярно подливает масла в огонь новыми намеками и фотографиями. Не так давно все обсуждали ее возможный роман с актером Никитой Джигурдой, с которым Волочкова записала совместную, однако так и не вышедшую пока песню, а теперь все подозревают, что Волочкова «крутит шашни» с известным автором песен Алексеем Малаховым.

Судя по сторис Анастасии в Instagram, они с Малаховым неплохо проводят время вместе, флиртуют, и обсуждают новый хит, написанный Алексеем для балерины. Как рассказала Волочкова в сторис, Малахов знает все «перипетии» ее жизни, особенно «последних времени», и поэтому сочинил для нее «очень крутую» песню, начинающуюся со слов «я одна выпила тебя до дна».

Теперь, после того, как Волочкова начала публично флиртовать с Малаховым, обсуждение ее скандала с Ксенией Собчак вполне может уйти на второй план и уступить место рассуждениям на тему возможных романтических отношений между 43 - летней балериной и 33 - летним поэтом. Стоит отметить, что записанная дуэтом композиция с Никитой Джигурдой еще в феврале, до сих пор не представлена публике.