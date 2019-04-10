Не бросай маму: Пугачева боится быть брошенной Орбакайте в тяжелый момент жизни

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Пользователи уверены, что Алле Борисовне в данный период жизни очень не хватает внимания дочери.

Кристина Орбакайте плавно перебирается на постоянное место жительства в Америку. Если ранее Кристина летала в Майами пару раз в год на время отпуска, то сейчас она проводит там большее время. Известно, что у Кристины есть дом в Майами, и не так давно она приобрела квартиру в Нью-Йорке. На сегодняшний день, Кристина находится в России лишь из-за гастрольного тура с концертом и спектаклем «Двое на качелях». Супруг давно предлагал артистке поменять место жительства, он сам много лет прожил в Америке. Кристина поддалась на уговоры мужа и теперь она редкий гость в доме своей матери – Аллы Пугачевой.

Пользователи считают, что Кристина поступает неправильно по отношению к своей пожилой матери, она уже в серьезном возрасте и ей как никогда нужна поддержка дочери, тем более у Аллы Борисовны намечается большой концерт, совпадающий с ее юбилеем. Это очень важный момент в ее жизни.

«Не бросай маму, Кристина пожилые люди, как дети очень нуждаются в ласке и заботе. Я думаю, что она слезно умоляет тебя не переезжать», - пишут подписчики Орбакайте в комментариях Instagram.

Пользователи уверены, что Кристина единственная отдушина Примадонны, дети еще маленькие, а поговорить по душам, пожаловаться на здоровье иногда очень необходимо людям в ее возрасте. У Аллы сахарный диабет, проблемы с сердцем и падагра. Вероятно, от своих диагнозов Алле иногда становится не по себе и ей требуется поддержка.

«Алла Борисовна очень тебя любит, ей не хватает твоего внимания. Кристина, я как мама говорю», - пишут фанаты Пугачевой.

Можно понять, почему супруг уговаривал Кристину переехать в Америку, у него там живет семья и он хочет больше времени проводить с родителями. Возможно, Кристина это понимает, но не может разорваться между супругом и матерью. Сейчас Кристина пытается равное количество времени уделять работе и семье в Америке, а самое малое время артистка уделяет пожилой матери, фанаты надеются, что она одумается и вернется в Россию. Ведь, Примадонна всем своим видом говорит о том, что боится быть брошенной дочерью в тяжелый момент жизни.