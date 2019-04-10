Хочет вернуть своё звание: Киркоров признался в любви Пугачевой

Сегодня, 06:43

Личная выгода или же наигранность в своих чувствах в откровенных признаниях к Примадонне могут привести Филиппа к скандалу с ее супругом.

На концерте «Подарок для Аллы» Филипп Бедросович под аккомпанемент маэстро Николаева представил лиричную композицию «Народная артистка»: «Я до сих пор влюблен в твой красный балахон с оттенками печали. Но в замкнутом кругу я больше не могу, ведь круг мы разорвали…», а после он теплыми словами представил премьеру. По словам Филиппа Киркорова, Пугачёва повлияла не только на выбор его профессии, но и на всю его жизнь.

В такую женщину невозможно было не влюбиться. Артист полюбил не только ее саму, но и ее творчество, искренность и честность, с которой Алла подходила к своей работе. Композицию, посвятившую Примадонне с Игорем Николаевым, он назвал исповедью.

«Аллочка всегда живет и будет жить любовью к вам, ко всем зрителям, а мы, как ее друзья, коллеги, спутники, будем любит ее», - сказал он.

Правда, вот многие пользователи не оценили чуткость слов к Алле Пугачевой и назвали Киркорова подхалимом и обманщиком. Можно даже предположить, что Филипп Бедросович, таким образом, пытается вернуть свое заслуженное звание «Народного артиста».

«Такой подхалим. Ради каких-то личных выгод выдавил признания», «Галкин там от стресса поседел уже. Было бы это все красиво, если бы не было все вот так наигранно», «Не смешил бы людей. Влюблен он в нее. Заставили признаться, что ли?», - возмущаются пользователи.

Некоторые отметили, что Алла Пугачева правильно сделала, когда решила не появляться на данном концерте в ее честь, чтобы избежать множество «любезности» и «искренних пожеланий».

До юбилей заслуженно артистки Аллы Борисовны остались считанные дни. Через пять дней Примадонна отпразднует свое 70-летие, а вот 17 апреля звезда решила снова выйти на сцену, чтобы отпраздновать событие со своими поклонниками на большой сцене Кремля.

В понедельник коллеги-знаменитости устроили выступление «Подарок для Аллы», который отгремел в Крокусе.

Сама Алла Борисовна с самого начала не собиралась там появляться, но неугомонные поклонники не теряли надежду увидеть звезду и не переставали искать в партере рыжую гриву. По словам Киркорова, Алла Борисовна достаточно скромный человек, поэтому и не приехала. Примадонна не любит такую большую шумиху вокруг своего имени и по этим причинам коллеги собрались в ее отсутствие, чтобы устроить для нее подарок.