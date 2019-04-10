Под видом идеального брака: Инсайдеры сообщают, что муж Алсу снимает эскортниц на деньги ее отца

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Супруг певицы Алсу шикует на деньги ее отца миллиардера Сафина, пользуясь эскорт-услугами во время своего отдыха, пока сама артистка грустит и проглатывает все выходки, сообщает источник в Instagram.

Слухи об изменах супруга певицы Алсу тянутся с прошлого месяца, когда на одной конференции она заявила, что в отношениях с мужем у них все не столь гладко. Однако, не было конкретной информации о происходящем. Была даже вероятность того, что семейная пара подаст на развод, но этого пока не случилось.

Ян Абрамов и Алсу в браке почти 14 лет, певица родила ему трех детей и казалось, что все идеально, их семья является эталоном благополучия и процветания. Однако, это далеко не так, Ян частенько проводит время на отдыхе или охоте в компании девушек, которые оказывают эскорт-услуги. Возможно, ему наскучила дочь нефтяного миллиардера и просто любящая мать троих детей. И он решил взять перерыв, шикуя деньгами тестя-бизнесмена, считают поклонники певицы.

О происходящем рассказывает одна из подруг девушки, которая работает в эскорт-услугах. Ян Абрамов брал таких девушек в поездки, на мероприятия или же охоту, отбирав у них телефоны, чтобы они не снимали видео. Инсайдеры сообщают, что он употребляет запрещенные вещества, а из личных качеств он грубый и злой - и все это происходит под видом идеального брака.

Наверняка, Алсу уже знает о происходящем, но до сих пор не может поверить во все. Что Алсу в нем нашла и почему продолжает терпеть все это, остается загадкой для поклонников. Возможно, певица и дальше будет все терпеть под видом идеального брака. Она привела цитату Вуди Аллена, которая гласит о том, что будет грустно долгое время, а потом будет все равно, и это лучшее чувство в мире. Как бы многозначно это не звучало, можно с легкостью догадаться о чем идет речь.

Сведения взяты из группы в Instagram «Gavrilovnak».