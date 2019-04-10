«Опустила ниже плинтуса»: Пользователи сети были шокированы высокомерным поведением Бузовой по отношению к Галкину

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В своём Instagram Бузова назвала Максима Галкина просто мужем примадонны, намекнув о том, что он сам ничего не стоит.

Ольге Бузовой часто пророчат судьбу Аллы Борисовны Пугачёвой. Но скорее всего люди имеют в виду личную жизнь певицы, а не её творческий путь. Но Бузова поняла всё буквально и уже успела зазвездиться. Недавно певица выставила в своём Instagram видео, на котором она танцует вместе с ведущими Максимом Галкиным и Региной Тодоренко.

«Тот случай, когда под Бузову танцует муж Примадонны. Спасибо за твоё искромётное чувство юмора, и за то, что с теплотой и душой относишься ко мне спасибо за видео Регина красотка», - написала Бузова. Подпись под видео показалась подписчикам высокомерной, ведь певица довольно ярко обозначила себя и Пугачёву, где Галкин просто, как «муж Примадонны» затесался под шумок.

Хотя, если разобраться он довольно долго в шоу-бизнесе и имеет там свой определенный статус, нежели новоиспеченная певица. «Как же выделила Бузова и Примадонна», «Опустила ниже плинтуса, вообще-то Галкин не просто муж примадонны, а известный российский юморист и телеведущий. Я думаю, ему не очень понравилась ваша подпись, Ольга», - комментировали пользователи сети.

Следует заметить, что новая жизнь после предательства бывшего мужа, добавила Бузовой уверенности в себе. Только вот, это уверенность с годами стала перерастать в звездную болезнь, а как известно с ней знаменитости плохо кончают.