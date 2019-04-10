«Хочу к Малахову». Диана Шурыгина устроила скандал на Первом канале

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Обвинили поклонники Шурыгину в навязывании своей персоны для обсуждения в шоу.

Андрей Малахов ненавязчиво подсказал Диане Шурыгиной устроить скандал Эрнсту ради личной выгоды. Звезда шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина уже не такая популярная, как в 2016 году. Ульяновская девушка смогла прославиться опозорившись на всю страну, Диана с помощью черного хайпа устроила себе достойную жизнь. Она вышла замуж за оператора Первого канала, которого вовсе не смутило ее прошлое и репутация, приобрела недвижимость в Москве, путешествует по миру и записывает песни.

Но, скорее всего, у Шурыгиной стали заканчиваться деньги, в комментариях Instagram Дианы пошли слухи, что девушка заявилась на Первый канал с претензией «Хочу к Малахову», - пишут в социальной сети Instagram.

«Шурыгина сама писала, что пойдет на Первый канал требовать, чтобы ее к Андрюше отпустили», «Может сам Малахов и подговорил ее сходить? А то он совсем на донышке!», - пишут хейтеры.

Возможно, Диану стало раздражать, что на Первом канале не получается громких шоу без Малахова, сколько бы она не приходила на программу к Борисову, Шепелеву толку никакого, внимания зрителей к шоу особо не зашкаливало. Многие уверены, что Диана надеется на талантливого Малахова, который сможет преподнести ульяновскую девушку легкого поведения в «обертке мыльной оперы» и она вновь станет одной из самой обсуждаемых в России.

«Малахов намекнул Шурыгиной, что она может поговорить с Эрнстом, а она девушка импульсивная перегнула палку и устроила скандал», - пишут хейтеры.

Возможно, Андрей и в правду разговаривал с Дианой о возможном продолжении, но только на телеканале «Россия-1», а на сколько известно, Диана подписывала контракт с Первым каналом в котором оговаривалось, что кроме «Первого» она не будет светиться в ближайшие 5 лет ни на каком другом телеканале. Во-первых, у него рейтинги упали и новая Шурыгина не зашла, а во-вторых, Диана сама не прочь хайпануть, как прежде, поэтому все возможно.