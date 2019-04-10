Закрылся в себе и депрессирует: После неудачной пластики лица Николай Басков стал затворником

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Певец стал мало появляться на публике и впал в депрессию, а все потому, что после пластики его лицо стало похоже на старую перешитую плюшевую игрушку из фильма ужасов.

Золотой голос России Николай Басков больше не радуется новым покупкам, своим поклонникам и не строит планов на личную жизнь. Всему виной неудачное вживление имплантов в скулы и круговая подтяжка лица, которая не дала положительных результатов, но изменила лицо Николая до неузнаваемости.

Накануне, Николай купил себе новый автомобиль Мерседес G-класса и, казалось бы, должен быть счастлив и доволен. Вот только в комментариях люди замечают, что лицо по-прежнему грустное и его уже ничего не радует. А коллеги по сцене Николая отмечают, что стал стесняться себя и даже иногда одевал маску, как будто заболел ОРВИ.

Некоторые связывают это с расставанием с моделью Викторией Лопыревой, но большая часть поклонников убеждена, что именно после неудачной пластики лица Николай Басков стал затворников. Он больше не пытается строить личную жизнь и не посещает светские вечеринки, как раньше. Филипп Киркоров не смог повлиять на его настроение, хотя всегда пытался его поддержать. Николай наотрез отказывается от общения в кругу светских мероприятий и постоянно прячет лицо. Публикации в его Instagram крайне редки и отражают ту депрессию, с которой он не может справиться уже почти полгода. Если говорить о медицинских показаниях и возможном удалении имплантов, то здесь все весьма проблематично.

Специалист рассказал, что вживление инородного тела не всегда приводит к хорошему результату и зачастую оставляет нежелательные последствия. В данном случае с Николаем произошло именно так. Басков уже не первый раз ложится под нож хирурга.

Последние «стяжки» и швы на лице уже не заживают, а превращаются в шрамы и язвы. Вживленные импланты не прижились и теперь они создают впечатление отека, как будто Басков часто увлекается спиртным.

С хирургической точки зрения, исправить ситуация практически невозможно, так как может начаться отмирание лицевых нервов и как следствие онемение и частичное обездвиживание. Вот именно поэтому Николай закрылся в себе и депрессирует. Ведь он может остаться не только без своей неповторимой внешности, но и без карьеры оперного певца. Поклонники переживают, что таким путем - Николай рискует уйти как Кельми или Осин. Ведь для человека, который привык всегда быть красавцем и номером 1, изуродованное лицо - это убийство.