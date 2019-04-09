«Смотри, в СИЗО посадят»: Варнава растаяла в объятиях псевдо-Путина – сеть

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Телеведущая буквально закружилась в танце с Дмитрием Грачевым, которого все привыкли видеть в образе ВВП.

Екатерина Варнава, комик и известная телеведущая, поделилась со своими подписчиками в сети забавным видео, на котором она «зажигает» вместе с двойником Путина Дмитрием Грачевым. Пока непонятно, что же заставило комедийных артистов сплясать вместе, но Катя явно была довольна раскладом дел. Она буквально растаяла в объятиях псевдо-Путина и искренне смеялась над нелепыми движениями своего коллеги.

Некоторые комментаторы сразу отреагировали на новый пост.

«Смотри, в СИЗО посадят», – пошутили подписчики, посчитав, что после откровенных танцев с недо-президентом на Варнаву могут посыпаться обвинения.