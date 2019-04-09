«Ждали свадьбу, получили рекламу»: Ивлеева обманула поклонников обручальным кольцом – соцсети

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Экс-ведущая «Орла и решки» еще недавно щеголяла с кольцом на безымянном пальце, но оказалось, что все это ради новой рекламы.

Уже около месяца поклонники экс-ведущей «Орла и Решки» Насти Ивлеевой пристально следят за ее жизнью, и все ждут, когда же ее молодой человек репер Элджей поведет ее в ЗАГС. Дело в том, что приблизительно около четырех недель назад на безымянном пальце знаменитости стали замечать кольцо с большим камнем, и тут же предположили, что Элджей сделал ей предложение. Однако, как оказалось, кольцо Ивлеева носила в рамках рекламной интеграции с очень крупным брендом, и вышедший сегодня ролик с его рекламой прямое тому подтверждение.

«Ждали свадьбу, получили рекламу», - пишут пользователи соцсети под видео знаменитости. То, что бракосочетание звезды не состоится, некоторым поклонникам Ивлеевой еще раз доказало, что ее роман с Элджеем полная фикция для взаимного хайпа и пиара, а никакой любви и настоящих чувств за яркой обложкой их «показушных отношений» нет и в помине.