Рожать самой - не царское дело: Бузова с подачи Галкина могла решиться на суррогатную мать

Сегодня, 22:31

Поклонники посчитали, что именно общий секрет сдружил мужа Примадонны и звезду «Дома-2».

В последнее время пользователи Сети стали замечать, как Максим Галкин и Ольга Бузова едва ли не стали лучшими друзьями. Шоумен часто «лайкает» публикации певицы, а Ольга взамен пишет комментарии под постами юмориста. А недавно Галкин прямо со сцены церемонии «Жара» станцевал вместе с артисткой под её хит «Танцуй под Бузову». У поклонников возникла версия, согласно которой Максим и Ольга могли подружиться. По мнению фанатов, Бузова давно хочет родить дочь, а Галкин знает как это сделать без ущерба для фигуры и карьеры.

Не исключено , что Бузова с подачи Галкина могла решиться на суррогатную мать. Ольга могла посмотреть на удачный пример того, как можно обзавестись прекрасными детьми, и по примеры Аллы Пугачёвой задумалась о наследниках. Видимо, рожать самой - не царское дело, а тем более, когда нет достойного мужчины, ведь после развода с Дмитрием Тарасовым артистка так и не нашла себе жениха.