«Не позорь ребёнка!»: Барановская публично унизила дочь в Instagram – фанаты

Сегодня, 10:00

Популярная телеведущая показала архивное видео своей дочери, за что её хейтеры в очередной раз назвали плохой матерью.

Поклонники решили, что Барановская публично унизила дочь в Instagram. Телеведущая выложила в своем микроблоге архивное видео дочери Яны, на котором девочка поет. «Не позорь ребенка!» - заявили фанаты.

По словам Юлии, ее дочь «пела эту песню всегда и везде». Только вот подписчики не смогли разобрать слова песни, которую исполняет на видео Яна. Также фанаты акцентировали свое внимание на том, что Барановская всегда обращается к своей дочери, по их мнению, грубо, называя ее «Янкой, а не Яночкой».

Подписчики спрашивали и гадали, что же все-таки поет ее дочь, однако телеведущая так и не ответила. Фанаты, в свою очередь, разобрали лишь слово «мама». Напомним, что Юлия в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным прожила 9 лет до апреля 2012 года. У них трое общих детей: дочь Яна, сыновья Артем и Арсений.



