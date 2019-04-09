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Рэпер с пугающей скоростью развивает свой холдинг Black Star Inc, завоевывая все возможные сферы бизнеса.

Тимур Юнусов не перестает развивать свою империю. Начав с музыкального лейбла и раскрутки перспективных рэперов до мировых звезд, он не остановился на одной сфере. За несколько лет артист сформировал крупнейший холдинг Black Star Inc с более 600 человек в подчинении, которые развивают линию одежды, сеть бургерных, барбершоп, тату-салоны. Также рука Юнусова сформировала агентство маркетинговых коммуникаций Global Star, организацию по разработке софта для музыкального бизнеса Make It Music, футбольное агентство Black Star Sport, игровую компанию BS Gaming. Любитель шикарных авто не смог проигнорировать «зов сердца», и открыл несколько элитных автомоек Вlack star car wash.

Поклонников удивляют масштабы «аппетита» Тимати, который начав на подпевках у друга-подростка за несколько лет реализовал себя практически во всех сферах, и развил бизнес до невероятных масштабов: «Он завоевывает все». Под таким напором Russia не выстоит: еще год продуктивной работы, и Тимати превратит страну в Black Star Federation, шутят пользователи Сети.

Поклонники с иронией отмечают, что если Тимур захочет и продолжит развиваться в таких темпах, то совсем скоро в его подчинении может оказаться больше предприятий и заведений, чем владеет Россия, что сделает амбициозного музыканта самым «могущественным» рэпером-бизнесменом.