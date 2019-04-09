«Я ведьма»: Бузова не скрывает свои магические способности, доказав это на практике – Instagram

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Ольга верит буквально во все совпадения, даже самые нелепые.

Самовлюбленность Ольги Бузовой достигла невероятных размахов: мало того, что она считает себя лучшей во всех начинаниях, так и еще поверила в свои сверхъестественные способности. Сегодня, 9 апреля она отправилась на хоккейный матч ЦСКА и СКА и активно более за команды. Телезвезда решила проверить свои магические способности и загадала, что первый гол забьет московский футбольный клуб. Каково же было удивление, когда ЦСКА действительно забила первую шайбу, а буквально через несколько минут еще одну.

«Я ведьма», – со смехом сказала Бузова, доказав свои выдуманные магические способности на практике. Телезвезда не скрывает, что искренне поверила в свои мистические силы и не исключено, что теперь будет пиариться на этом и даже запустит тематический проект.



