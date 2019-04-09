«Сиди дома и тихо рожай!»: Тарасов показал характер мужа-тирана – соцсети

Сегодня, 20:31

Футболист сполна показал свою натуру, выступив против свободы слова, считают пользователи Сети.

Футболист Дмитрий Тарасов в одном из последних постов на своей страничке в соцсети решил обратиться ко всем, кто считает, что в России все намного хуже, чем в других странах. Вероятно, спортсмен собрался похвалить РФ, сообщить, что все не плохо, но вместо этого еще раз указал на то, что он считает недостатком – Госдума до сих пор не приняла закон против фейковых новостей, а в Сингапуре такой законопроект уже приняли.

Сперва от подписчиков последовали вопросы вроде: «Кто-нибудь понял, о чем этот пост?», ведь главная мысль высказывания спортсмена для многих его поклонников читалась с трудом, как большинство других его длинных постов «ни о чем». Однако особенно внимательные пользователи соцсети все же увидели что-то интересное «между строк».

В частности, некоторые поклонники считают, что Тарасов показал характер мужа-тирана, когда выступил против свободы слова. Образно, а может и буквально, с мужчиной, который боится «фейковых» новостей, жену ждет одна судьба: «Сиди дома, тихо рожай и не пукай», ведь, судя по всему, даже «пук» может вывести этого человека из себя. Остается надеяться, что в ближайшем времени в Сингапуре не приму закон, по которому женам футболистам запретят пукать, ведь, вероятно, Тарасов начнет лоббировать и его.