«Ляхи» больше беременного животика: Ольга Бузова забыла о «стройности»

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Ольга так спешила поздравить подругу с материнством, что забыла отфотошопить свою фигуру до нужных пропорций.

Ольга Бузова поделилась с поклонниками радостной новостью - ее подруга сегодня стала мамой. При этом, по словам знаменитости, она косвенно причастна к счастью новоиспеченной мамочки - «наколдовала», ведь оказывается, Тамара родила сразу на следующий день после встречи с ней. Похоже, телеведущая так спешила поздравить «Томата» с невероятной переменой в ее жизни, что напрочь забыла о своей «стройности».

Ольга неустанно хвастается своими пропорциями, намекает поклонникам, что является обладательницей едва ли не самой изящной фигуры, которую, судя по всему, поддерживает эффектами фотошопа.

Удивленные фолловеры высмеяли Ольгу за неудачный кадр, на котором ее «ляхи» больше беременного животика подруги, да и перекаченные губы девушки, по их мнению, выглядят крайне нелепо.