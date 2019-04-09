«Сбежал от проблем на Кипр»: Крид «прожигает» последние деньги – сеть

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Певец устроил себе отпуск, несмотря на слухи о потери популярности. На фоне скандала вокруг Крида и Black Star, артист продолжает «жить на полную», считают фанаты.

Егор Крид отправился на Кипр. В своем Instagram он уже показал ужин и вид из отеля. Судя по снимкам и роликам, певец неплохо проводит время, балуя себя различными блюдами и отдыхом. На фоне слухов о том, что Крид может покинуть Black Star, фанаты стали беспокоиться за своего любимого певца и даже предположили, что отпуск на Кипре является лишь попыткой сбежать от проблем.

По мнению комментаторов, которые обсуждают жизнь Егора Крида в социальных сетях и на различных форумах, певец сбежал от проблем и даже не беспокоится о потраченных деньгах. По слухам, в случае ухода из Black Star Булаткин (настоящая фамилия Крида) лишится «львиной доли» своих доходов, а на Кипре она «прожигает» последние деньги.

Фанаты обсуждают жизнь Крида в Сети и считают, что сейчас певец как никогда нуждается в отдыхе и моральном спокойствии, поэтому поездка на Кипр ему пойдет лишь на пользу. Помимо этого, поклонники искренне верят в талант Егора Крида и уверенны, что даже после «прожигания» якобы последних денег артист сможет заработать еще.