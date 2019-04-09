«Люди ненавидят тебя»: Фанаты озвучили Волочковой реальную «плату за успех»

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Балерина относилась ко всем так, что даже родственники невзлюбили ее, уверены ее подписчики.

В последнее время балерина Анастасия Волочкова стала появляться на телеэкранах даже чаще, чем это бывает обычно – то все обсуждают ее скандальное интервью с Ксенией Собчак, то она дает уже новое интервью Андрею Малахову. Однако не так уж трудно догадаться для какой цели знаменитость прикладывает все эти усилия – скоро на книжных прилавках появится ее автобиография с громким названием «Плата за успех». В одном из последних постов в соцсети артистка привела выдержку из книги, где сообщается, как ее не хотели брать в Вагановское училище из-за неподходящего телосложения. Звезда пишет, что ей пришлось много работать над собой, чтобы, в конце концов, получить шанс научиться танцевать профессионально.

Тем не менее, поклонники уверены, что истинная плата за успех Волочковой не в том, что она прилагала много усилий для построения карьеры. Фанаты примы озвучили реальную «плату за успех» в ее случае.

«Что бы ты ни сделала, как бы ни станцевала, что бы ни надела, что бы ты ни сказала - всё это бесполезно, и жизнь твоя бесполезная. Люди, твои подписчики, твои родные, ненавидят тебя...», - написал один комментаторов.

Противники балерины думают, что все дело в том, что звезда просто не ценит все хорошее, что для нее делают люди, а иногда ведет себя «по-свински», чем настраивает всех против себя.