«Позоришь бабушку Аллу»: Никита Пресняков может стать разочарованием для своей семьи

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Внук Пугачевой не имеет такой славы, как его бабушка или мать с отцом. Даже красавица-жена не утешила фанатов, которые пророчат "звездному наследнику" пропал и неудачи.

Никита Пресняков может стать разочарованием для своей семьи. Поклонники не верят в успешную музыкальную карьеру Преснякова-младшего. «Позоришь бабушку Аллу», - считают пользователи сети.

«Никита, мне кажется, или Вы рискуете стать главным разочарованием Примадонны? Такая талантливая бабушка, мама и папа… А Вы все еще ищете сложные пути и постоянно пытаетесь отделиться от родственников. Не в обиду, но потом Вас будут называть главным обломом», - написала одна из подписчиц. По мнению фанатов, Никите Преснякову стоит задуматься о своей карьере, так как он еще может исправить ситуацию. Некоторым подписчикам кажется, что внук Пугачевой должен иметь другую славу, а его альтернативная музыка и творчество вне формата шоу-бизнеса им не нравятся.

Многие фанаты считают, что Никита еще даже не нашел себя, от того у него такие мысли, которые он публикует в своем микроблоге. Но среди подписчиков оказались и те, кто порадовался за успехи певца. Он готовит второй альбом для своей группы Multiverse. Несмотря на множество лестных и одобрительных комментариев, находятся пользователи, которые считают, что Пресняков может стать разочарованием для своей семьи. Как известно, мать артиста - Кристина Орбакайте, а отцом является Владимир Пресняков. Именно поэтому фанаты так пристально следят за жизнью и творчеством Никиты.



