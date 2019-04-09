«Устала быть серой мышью?»: Асмус кардинально изменила имидж и удивила фанатов

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Жена Гарика Харламова осмелилась на смелый эксперимент со своей внешностью.

30-летняя популярная российская актриса Кристина Асмус решила не отставать от своих знаменитых женщин-коллег и также кардинально изменила имидж. На новом снимке знаменитости в социальной сети Instagram фолловеры заметили, что теперь Кристина является обладательницей рыжих ярких волос, а также чёлки. Пока не известно, на самом ли деле Асмус перекрасилась и обрезала волосы, или всего лишь примеряла новый парик, однако такой имидж удивил фанатов.

«Устала быть серой мышью?», - заявили пользователи Сети, которые явно одобрили изменения со внешности Кристины. Многие фолловеры даже признались, что не сразу узнали актрису, но отметили, что рыжий цвет волос ей очень идёт.