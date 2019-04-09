«Мужик недолго горевал»: Миро поддержала выбор Виторгана в пользу Екамасовой

Сегодня, 21:10

После Собчак актер нашел себе менее язвительную пассию.

Вчера на официальной странице известного российского актера театра и кино Максима Виторгана появилась новая фотография, на которой он запечатлен вместе со своей коллегой Дарьей Екамасовой. Он решил рассказать в посте, что звезда фильма «Жила-была одна баба» уже родила и сейчас на постоянной основе живет в Москве. Также он отметил, что сейчас она ищет работу, так как очень хочет вернуться на сцену.

На то, что Виторган захотел помочь своей знакомой, обратила внимание журналистка Лена Миро. Несмотря на то, что обычно она пишет о многих вещах в негативном свете, его выбор в пользу Екамасовой она поддержала: «Хорошая женщина, как мне кажется. Надо брать».

К слову, в комментариях у актера один из фанатов отметил, что его новой подруге было бы полезно сходить к логопеду, так как «она буквы проглатывает». Однако Миро даже нашла в этом плюсы. По ее мнению, бывшая жена Виторгана Ксения Собчак обладала колким языком, и, возможно, именно это привело к тому, что супруги расстались и теперь не живут вместе, хотя официально пока и состоят в браке.

Подписчики блогера стали активно обсуждать новость. «Мужик недолго горевал», «И правильно! Хотя он и Собчак друг друга стоят!», - подискутировали одни, а другие выразили мнение, что на самом деле между коллегами нет никакой связи, - «Имеет право, но, думаю, ничего там нет».