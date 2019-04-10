Не пытается найти племянника: Сестра Жанны Фриске наслаждается жизнью без обязательств

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В сети поговаривают, что Дмитрий Шепелев увез ребенка в Италию на ПМЖ. После ухода Жанны – сестра всего несколько раз виделась с родным племянником, но не сделала шагов на примирение ради Платона.

Поговорка о том, «кто ищет – тот всегда найдет», с точностью подходит к ситуации с Натальей Фриске. Родная сестра легендарной певицы из «Блестящих» Жанны Фриске, похожая на нее как две капли воды – не стремится к общению с единственной «ниточкой», которая может связать ее с любимой Жанной – сыном Платоном Шепелевым.

Платону уже 6 лет, а Наталья Фриске, вероятно, не смогла найти подход к отцу ребенка, чтобы просто попросить увидится с малышом. Тесного общения с ребенком семьи Жанны – так и не происходит. Позиция Дмитрия Шепелева ясна и понятна каждому. Он не пожелал участвовать в судебных тяжбах о присвоении семьей Фриске денежных средств, собранных Русфондом для Жанны.

В то же время крестная мама Платона – певица Ольга Орлова в программе «Секрет на миллион» слезно умоляла дать возможность видится ей с крестником, на что Дмитрий ее желание исполнил на следующий день после выхода эфира. Вот и получается, что тот, кто действительно хочет наладить общение с Платоном и возможно помочь Дмитрию в воспитании малыша – у того всегда есть такая возможность.

После смерти Жанны Фриске прошло достаточно времени, и Дмитрий мог под остыть с обвинениями в адрес семьи Фриске, но обида, вероятно не прошла. Сейчас маленький Платон практически не проводит времени в России, может быть именно из-за родственников Жанны.

По слухам из соцсети, он проживает на территории Италии с новой возлюбленной Шепелева – Екатериной Тулуповой и ее дочкой. Дмитрий прилетает в Россию для съемок в шоу «На самом деле» и каждый раз возвращается к сыну.

А вот Instagram Натальи Фриске говорит совершенно о другом. Создается впечатление, что сестра не пытается найти племянника. Судя по ее публикациям, Наталья просто наслаждается новым бизнесом и отдыхом возле берегов Индийского океана, так сказать, наступила новая жизнь без обязательств. Сразу после того, как Русфонд простил долг семье - она открыла уютное кафе в Шри-Ланке, куда приглашает своих друзей, а также иностранных гостей для отдыха.

Вот только семьи Фриске (отца и мамы), как, впрочем, и просьбы показать Платона – на ее страницах в соцсети нет. По слухам из сети, после ухода Жанны – отец серьезно заболел, а мама пребывает в затяжной депрессии. 7 апреля 2019 года - Платону исполнилось 6 лет, но даже в свой день рождения – мальчик не смог увидеть родных со стороны мамы. А мама Жанны подтвердила, что Дмитрий даже не разговаривает с ними.

К счастью, в день его рождения – Наталья смогла найти минутку для племянника, поздравив через Instagram (дошло ли поздравление до малыша - останется загадкой). Она опубликовала трогательное видео 2-х летней давности, где Платон, увидев собаку, произнес вслух слово «мама».

Многие поклонники Жанны Фриске считают, что душа певицы охраняет Платона и всегда находится рядом с ним, что и чувствует мальчик. Они предполагают, что Жанне возможно очень больно смотреть, что ее близкие не могут даже просто обнять малыша в его очередной день рождения и спросить как у него дела. А сестра Жанны Фриске хоть и полностью копирует образ своей талантливой сестры, но не стремиться заменить Платону его маму. Вполне возможно, что она просто боится ответственности или же опустила руки, но любит Платона так же сильно, как любила его мама Жанна, считают фолловеры.