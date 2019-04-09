Прикорнул на пуфике: Малахова уснул под «пьяные сказки» Волочковой – Сети

Сегодня, 17:07

Андрея утомили рассказы Анастасии, которая была так увлечена своим монологом и собственной жизнью, что даже не заметила мучений гостя.

«Исповедь» Анастасии Волочковой перед Андреем Малаховым в «Прямом эфире» наделала много шума в Сети. Несмотря на пролитые слезы балерины в эфире, многие зрители посчитали, что Волочкова так и не смогла оправдаться после скандального интервью с Ксенией Собчак. Пользователи Сети уличили Анастасию в неискренности, эгоизме, и отметили, что она сама виновата во всех своих бедах, а ее постоянное вранье их утомило. К слову, надоели они, похоже, не только зрителям, но и самому ведущему.

Зрителей рассмешило поведение Андрея. По их мнению, как ни старался ведущий слушать истории Волочковой с серьезным лицом, которые под конец вечера им больше напоминали «пьяные сказки», ему не удалось побороть свой организм, и он прикорнул на пуфике.

В эфире «Настиных страстей» отчетливо видно, что находясь в комнате у Волочковой Андрей Малахов из последних сил боролся со сном, стыдливо прикрывал лицо рукой, усиленно моргает, хлопает глазами в надежде отогнать дремоту.

Поклонники считают, что Малахов теряет хватку, ведь по их мнению ведущий уснул под «пьяные сказки» Волочковой, и только хороший монтаж спас его от большого позора и гнева балерины.