«Евровидение» за свой счет: Лазарев из своего кармана оплачивает участие в конкурсе – соцсети

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Певец опять занялся рекламой, что может говорить о финансовых проблемах, считают его фанаты.

В этом году от России на «Евровидение», которое совсем скоро пройдет в Израиле, поедет певец Сергей Лазарев с хитом Scream. Именно поэтому сейчас аккаунт артиста в соцсети буквально заполнен кадрами с подготовки к предстоящему выступлению, однако фанаты Лазарева начали сомневаться, что государство предоставило ему соответствующее финансирование для этого. Учитывая то, что певец опять вернулся к рекламе, некоторые пользователи Сети предположили, что он оплачивает участие конкурса из своего кармана, иначе бы даже не отвлекался от репетиций.

В том случае, если Лазареву действительно приходиться оплачивать «Евровидение» за свой счет, ему можно только посочувствовать. Дело в том, что даже по приблизительным подсчетам экспертов в 2011 году, участник за организацию конкурса может выложить 1-2 млн евро, а сейчас сумма определенно увеличилась в разы. Сам Лазарев пока не сообщал о том, какие финансовые обязательства взвалились на его плечи, но, не исключено, что комментария по поэтому поводу следует ждать уже непосредственно после конкурса.