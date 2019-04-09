«Чистить карму»: Джигурде понадобилась помощь шаманов после связи с Волочковой – Сеть

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Не так давно все обсуждали близкую дружбу балерины и актера, а также работу над их совместным, так до сих пор и не вышедшим треком.

Периодически в Сети появляются новости о скандалах, связанных с именем Никиты Джигурды, в несколько месяцев назад все обсуждали его неожиданную близкую дружбу с бывшей примой-балериной Большого театра Анастасией Волочковой. Тогда танцовщица чуть ли не каждый день делилась в Instagram, что они с Никитой записали в домашней студии у своего друга совместный трек, который должен стать «бомбой». Однако время идет, а новостей о дате релиза дуэта балерины и актера все нет.

Зато несколько часов назад в Instagram Никиты Джигурды появилось сообщение, что он летит в Якутию к шаманам и к «природно первородным храмам». Подписчики народного артиста Чеченской республики тут же предположили, что он едет в Якутию не просто так: ему понадобилась помощь шаманов после связи с Волочковой, и он хочет «почистить карму».

Возможно, по примеру своего друга к шаманам решит обратиться и сама Анастасия Волочкова, если захочет почистить свою карму и «перезагрузиться» после громкого скандала с Ксений Собчак.