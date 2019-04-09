«А сама такую воду не пьет»: Орбакайте опозорилась из-за неудачной рекламы - сеть

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Певицу поклонники пристыдили за наигранность.

Недавно Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками приятной новостью – певица стала амбассадором одного из брендов, выпускающего воду. Исполнительница уже успела сняться в рекламе, которую представила в своем аккаунте. Снялась артистка не одна, а своим сыном Дени. Орбакайте отметила, что ей было очень приятно работать с наследником: «Быть на площадке с сыном – это не работа, а удовольствие».

Некоторые пользователи сети негативно отнеслись к рекламной публикации Кристины. По их мнению, Орбакайте лишь опозорилась из-за неудачной рекламы, которая никак не пересекается с ее реальной жизнью. ««А сама такую воду не пьет», - отметили фолловеры, которые уверены, что певица употребляет воду более дорого бренда, возможно, иностранного. Кроме того, пользователям показалось, что исполнительница продвигает лишь своего сына, а про дочь Клаудию почему-то забыла, хотя девочка уже взрослая и могла бы тоже попробовать свои силы в роли актрисы.

Другие же с восхищением отозвались о рекламе, в которой снялась Орбакайте, заметив, что это тот случай, когда реклама может быть приятной и интересной. «Приятно смотреть на маму с сыном», «Искренние и настоящие», - отметили преданные фанаты дочери Пугачевой.