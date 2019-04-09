«Муж избил перед разводом?»: Фанаты Водонаевой рассказали, почему звезда бросила супруга

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Недавно экс-звезда «Дома-2» шокировала общественность своим внезапным разводом с Алексеем Косинусом.

На днях российские СМИ распространили информацию о том, что телеведущая Алёна Водонаева подала на развод со своим мужем Алексеем Косинусом, с которым в законном браке прожила всего два года. Сама Водонаева отказывать комментировать свой развод и говорить на эту тему, чем и провоцирует массу слухов в Интернете. Одной из версией поклонников стало то, что Алексей мог избивать свою звездную жену, а из-за этого звезда бросила супруга. Недавно Алёна опубликовала новое фото с патчами под глазами. Фанаты сразу же стали говорить, что телезвезда может скрывать синяки, которыми её якобы мог «наградить» почти бывший муж.

«Муж избил перед разводом?», - начали спрашивать интернет-пользователи Водонаеву, которая сама ещё ни одного поста в соцсети не посвятила своему скорому разводу с Косинусом. Настоящая причина звёздного развода до сих пор остается неизвестной.