«Няня маму не заменит»: Фанаты осудили Бородину из-за обделенных любовью дочерей

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Тея и Маруся очень скучают по вечно занятой матери, сделали вывод поклонники, увидев, как радуется младшая дочь тому, что мама наконец-то пришла забрать ее из детского сада.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина неоднократно попадала под критику фанатов из-за обделенных любовью дочерей. Телеведущая, по мнению пользователей, очень мало уделяет внимания детям, а свои родительские обязанности переложила на нянь.

Недавно Бородина поделилась с подписчиками видео, на котором запечатлела радостную Тею, которую забрала из дошкольного учреждения. В подписи к ролику телеведущая отметила, что всегда любила, когда из школы ее забирали родители. По словам Ксении, видеть родных людей, которые встречают тебя, - настоящее счастье. Бородина как будто оправдалась, заметив, что у нее с мужем не всегда получается забирать девочек со школы и сада ежедневно, однако, как только появляется возможность, они едут за дочками сами.

Фанаты заметили, что на видео Тея выглядит невероятно счастливой и радостной. «Девочка аж визжит от того, что ее забрала с садика мама, а не няня», - отмечают фолловеры. Пользователи сети пришли к выводу, что дочкам телеведущей очень не хватает родительской заботы и внимания. Бородину фанаты осудили за недостаток любви к наследницам, которые очень скучают по ней. «Няня маму не заменит. Нужно все-таки больше уделять внимания дочкам, а не работе», - отмечают поклонники. Из-за якобы обделенных любовью дочерей на Бородину в очередной раз посыпался шквал критики. Самые преданные ее поклонники стали защищать свою любимицу и отметили, что дети Ксении всегда получают любовь и ласку.